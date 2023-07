Fmi: rialza leggermente stime crescita globale, +3% in 2023 e 2024**

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. – (Adnkronos) – In un contesto di “resilienza a breve termine ma di sfide che permangono” il Fondo Monetario Internazionale, nell’aggiornamento del World Economic Outlook, appena diffuso, ha leggermente rialzato le stime della crescita globale nel 2023, ora vista a +3% ma in rallentamento dal +3,5% del 2022. Confermato invece il +3,0% di crescita anche nel 2024. Si tratta di un rialzo di 0,2 punti percentuali rispetto al dato previsto nel Weo, ma comunque un risultato “debole rispetto agli standard storici” e sul quale – si spiega – “continua a pesare la politica di rialzo dei tassi delle banche centrali per combattere l’inflazione”. Su questo fronte peraltro il fondo prevede che l’inflazione globale scenderà dall’8,7% nel 2022 al 6,8% nel 2023 e al 5,2% nel 2024: calo più lento stimato invece per l’inflazione core, con un dato 2024 addirittura rivisto al rialzo al 4,7% (+0,3 punti su aprile).

Per le economie avanzate, il rallentamento della crescita previsto per il 2023 rimane significativo: dal 2,7 per cento nel 2022 all’1,5 per cento nel 2023, anche se con una revisione al rialzo di 0,2 punti percentuali rispetto al WEO di aprile 2023. L’Fmi prevede che circa il 93% delle economie avanzate registrerà una crescita inferiore nel 2023 e la crescita nel 2024 in questo gruppo di economie dovrebbe rimanere all’1,4%. Negli Stati Uniti, la crescita dovrebbe rallentare dal 2,1% nel 2022 all’1,8% nel 2023 (+0,2 punti)per poi rallentare ulteriormente all’1,0% nel 2024. Se per l’Eurozona la stima è a +0,9% quest’anno e all’1,5% nel 2024, il Fondo prevede che la crescita in Giappone accelererà dall’1,1% nel 2022 all’1,4% nel 2023, per poi rallentare all’1,0% nel 2024.

Per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, la crescita dovrebbe essere sostanzialmente stabile al 4,0% nel 2023 e al 4,1% nel 2024, con la Cina – la cui ripresa, si spiega, “sta perdendo slancio” – confermata a +5,2% quest’anno e a +4,5% nel 2024 mentre quest’anno l’India correrà con un +6,1 per cento.