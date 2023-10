Fmi: riviste al ribasso stime Pil Italia, in 2023 crescita solo +0,7%

Ottobre 10, 2023

Roma, 10 ott. – (Adnkronos) – In uno scenario di rallentamento globale, particolarmente forte nell’Eurozona, il Fondo Monetario Internazionale vede ‘meno rosa’ sull’andamento dell’economia italiana: nell’aggiornamento del World Economic Outlook, presentato a Marrakech in occasione degli incontri annuali, l’Fmi ha tagliato di 0,4 punti percentuali le stime di crescita dell’Italia portandole allo 0,7% (a luglio la previsione era di +1,1%) mentre anche il 2024 è stato rivisto al ribasso di due decimi di punto, anche in questo caso allo 0,7%. Va detto tuttavia che questo aggiornamento in pratica riporta la ‘visione’ del Fondo sull’economia italiana ai livelli stimati nel Weo di aprile, mentre a luglio era stata condotta una revisione al rialzo, ora rientrata.

Il taglio alle stime del nostro paese, non è tuttavia il solo adottato nell’Eurozona: la crescita nell’area dell’euro è prevista in rallentamento dal 3,5% nel 2022 allo 0,7% nel 2023 (-0,3 punti), per poi risalire all’1,2% nel 2024 (-0,2 punti). Forte il taglio alle stime della Germania, che concluderà quest’anno in recessione (-0,5%, -0,2 punti sulle stime) per poi rimbalzare nel 2024 (+0,9%, ma anche qui -0,4 punti). Quanto alla Francia, il Fondo stime per il 2023 una crescita all’1% (+0,2 punti) e nel 2024 all’1,3%.