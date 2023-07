Luglio 18, 2023

Foggia, 18 lug. – (Adnkronos) – Un allevatore di 28 anni, Bartolo Lapomarda, è stato ucciso ieri sera a colpi d’arma da fuoco nelle campagne della zona di Monte Sacro, in provincia di Foggia. Le sue condizioni si sono rivelate subito gravi. L’uomo è quindi deceduto. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale. L’uomo aveva qualche precedente per un’aggressione che sarebbe stata legata a liti per lo sconfinamento dei pascoli.