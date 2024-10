Foggia: Conte, ‘ai familiari e miei conterranei un abbraccio e vicinanza per tragiche morti’

17 Ottobre 2024

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Sono giorni di dolore e lutto per Foggia, per la mia terra, per la tragica morte di Gaetano, Michele e Samuel, giovanissime vittime di un incidente stradale. Erano tifosissimi della squadra della loro città, che avevano seguito in trasferta, e nello stadio Zaccheria dove avevano vissuto tante emozioni da spettatori viene celebrato in queste ore il loro funerale, al quale parteciperà una comunità stordita ma unita da un legame inossidabile. Ai familiari e ai miei conterranei un abbraccio sincero e tutta la mia vicinanza”. Lo scrive su X Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle.