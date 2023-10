Foggia: Conte, ‘è la cattiva politica a dire che non c’è emergenza legalità

Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – “Non possiamo abbassare la soglia dell’attenzione, l’impegno per la legalità e nel contrasto alla malavita organizzata. Mi sorprende il ministro Zangrillo che è venuto qui e ha detto che non c’è un problema, addirittura ha giudicato incomprensibile lo scioglimento per infiltrazioni mafiose della precedente amministrazione. Gasparri ha detto che è una storia ormai passata. Questa è la cattiva politica perché se addirittura la politica dà il segnale che qui non c’è un problema di emergenza per quanto riguarda la legalità, il contrasto alla malavita organizzata, vuol dire che diventa oggettivamente difficile creare le premesse per il rilancio di Foggia”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un punto stampa, oggi a Foggia a sostegno di Maria Aida Episcopo, candidato sindaco del campo largo progressista.

“Il Movimento 5 Stelle invece è impegnato con tutte le sue componenti, con tutte le sue forze e le energie migliori per appoggiare la candidata Episcopo per il rilancio della città – continua Conte – È una candidatura che ha gli antipodi del sindaco precedente, è sicuramente una candidatura destinata a rompere quella morsa della opacità, della scarsa trasparenza e quel sistema di illegalità connivente con la criminalità organizzata che ha portato Foggia in queste condizioni”.