Foggia: Damiani (Fi), ‘Agostinacchio indiscusso protagonista centrodestra pugliese’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Esprimo profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’avvocato Paolo Agostinacchio, già parlamentare e sindaco di Foggia. Avevo avuto il piacere di incontrarlo ancora di recente, in occasione della campagna elettorale per le amministrative in Capitanata, animato dalla identica e inesauribile passione politica che per decenni lo ha reso protagonista indiscusso della storia del centrodestra pugliese”. Lo afferma il senatore pugliese di Forza Italia Dario Damiani.

“Per generazioni di militanti -aggiunge- è stato un punto di riferimento imprescindibile, dispensatore instancabile di consigli e sempre in prima linea, con assoluta coerenza, nella difesa dei nostri valori. Giungano ai suoi familiari le mie più sincere e sentite condoglianze”.