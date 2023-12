Foggia: ingegnere nasconde a fisco ricavi per 150 mila euro, segnalato ad Agenzia entrate

Dicembre 6, 2023

Foggia, 06 dic. – (Adnkronos) – Ammontano ad oltre 150 mila euro i ricavi occultati al Fisco da un ingegnere di Cerignola, in provincia di foggia, come accertato da militari della Guardia di finanza a seguito di un controllo e grazie alle analisi di rischio ed alla consultazione delle banche dati in uso al Corpo. Il professionista è stato individuato sulla base di vari elementi di anomalia inerenti al regime contabile e fiscale utilizzato. A seguito degli approfondimenti e dell’incrocio dei dati dichiarati con quelli risultanti nei documenti contabili ed extracontabili acquisiti nel corso delle ispezioni, è emersa, relativamente agli anni dal 2019 al 2023, la presentazione di dichiarazioni infedeli ai fini delle imposte sui redditi, essendo stati nascosti compensi per un importo di oltre 150.000 euro, l’omissione di quelle previste a fini Iva ed Irap, l’omessa istituzione di libri e registri contabili obbligatori, nonché il ricorso al regime contabile forfettario in assenza dei requisiti previsti. Il professionista è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate.