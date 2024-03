Foggia: ritrovato durante ricerche cadavere 75enne scomparso

Marzo 6, 2024

Foggia, 06 mar. – (Adnkronos) – E’ stato trovato senza vita il corpo dell’uomo di 75 anni, Salvatore Gagliardi, di Apricena, in provincia di Foggia, di cui non si avevano più notizie da ieri mattina. Un appello era stato lanciato sempre ieri dal sindaco della cittadina dauna Antonio Potenza.

Gagliardi era scomparso in località ‘Le Grotte’ in via San Nazario. Il cadavere, come riferiscono i carabinieri del comando provinciale, è stato trovato stamattina durante le operazioni di ricerca dello scomparso.