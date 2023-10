Foggia: Schlein, ‘qui campo larghissimo? Vinciamo e sarà d’ispirazione’**

Ottobre 20, 2023

Roma, 20 ott. Adnkronos) – “Campo larghissimo a Foggia? A me basta che sia quello giusto per battere le destra”. Così Elly Schlein a Foggia per sostenere la candidata sindaca Maria Aida Episcopo. “Siamo qui per sostenere questo bel progetto di coalizione coesa e compatta con Maria Aida Episcopo, garanzia di competenza e trasparenza per la città”.

Un modello nazionale? “Intanto noi siamo qui per ridare speranza ai foggiani e poi vedrete che funzionerà e sarà d’ispirazione anche per tanti altri territori. I foggiani hanno diritto a un futuro migliore e diritto a risposte che fanno fatica ad arrivare da una destra ossessionata dall’immigrazione e che non vede l’emigrazione di tanti giovani che vorrebbero invece lavorare, fare impresa dove nascono: noi vogliamo costruire una prospettiva di futuro per i giovani e le donne e rimettere al centro i bisogni concreti delle persone”.