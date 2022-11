Foggia: sequestrati oltre 800 fuochi d’artificio e 100 sigarette elettroniche illegali

Novembre 5, 2022

Foggia, 5 nov. (Adnkronos) – I finanzieri del Gruppo di Foggia hanno sequestrato oltre 800 fuochi d’artificio e 100 sigarette elettroniche illegali poste in vendita in un negozio della città. Le sigarette elettroniche, sprovviste di registrazione in Italia, sono risultate contenere oltre il doppio della quantità di nicotina ammessa, costituendo dunque un concreto rischio per la salute degli utilizzatori.

I prodotti pirotecnici, invece, sono stati posti in vendita senza rispettare le prescrizioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza, mettendo quindi in pericolo tanto gli avventori del negozio che gli utilizzatori dei medesimi. Nei confronti del titolare della ditta controllata è scattata la denuncia a piede libero.