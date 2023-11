Foggia: trovate altre 26 auto rubate vicino a centro accoglienza, in tutto sono 61

Novembre 15, 2023

Foggia, 15 nov. – (Adnkronos) – La Polizia di Stato, in collaborazione con l’Arma dei carabinieri, è nuovamente intervenuta nelle aree limitrofe all’ex ‘pista’ vicina al Centro accoglienza richiedenti asilo di Borgo Mezzanone, agro del comune di Manfredonia ma più vicino al capoluogo dauno, per continuare con le attività di rinvenimento e rimozione di autoveicoli rubati. In particolare, un cospicuo numero di agenti della Sezione della Polizia Stradale in collaborazione con i carabinieri forestali ha controllato 87 veicoli presenti dei quali 26 veicoli sono stati affidati in custodia giudiziale in quanto proventi di furto. Fino ad oggi sono state recuperate 61 automobili, tutte rubate. L’operazione si inserisce nei servizi straordinari di controllo del territorio interforze, disposti a tutela dei cittadini e che continueranno senza soluzione di continuità.