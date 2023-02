Febbraio 10, 2023

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “Oggi si celebra la Giornata del Ricordo, in memoria delle migliaia di italiani uccisi nelle Foibe. Una strage troppo a lungo dimenticata che ci ricorda la follia di ogni tipo di totalitarismo. Per non dimenticare, mai”. Lo scrive su Twitter Stefano Bonaccini.