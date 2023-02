Foibe: Fontana, ‘per anni colpevole silenzio, scuse a coloro che hanno sofferto’

Febbraio 8, 2023

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Per anni è stato mantenuto un colpevole silenzio in quelle terre che sono state anche terre venete. Il pensiero che tante persone sono state esiliate, che non hanno trovato l’accoglienza che si aspettavano, mi fa in questo momento chiedere scusa tutte quelle persone che hanno sofferto, a nome mio e anche per quello che rappresento, perchè penso che in un momento di difficoltà come quello che hanno avuto queste famiglie, non trovare quell’accoglienza che si aspettavano deve essere stata una delle ferite più dolorose che hanno provato questi nostri connazionali. E ringrazio tutti coloro i quali portano avanti questa memoria storica così importante per il nostro Paese”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della proiezione alla Camera del docu-film “Ricordare, portare al cuore”, in occasione del Giorno del Ricordo.