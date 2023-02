Foibe: Fontana, ‘una delle pagine più buie e orribili della storia’

Febbraio 8, 2023

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Tra i tanti, drammatici eventi che in quegli anni funestarono l’Europa e l’Italia, questa è sicuramente una delle pagine più buie e orribili della storia”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della proiezione alla Camera del docu-film “Ricordare, portare al cuore”, in occasione del Giorno del Ricordo.

“Ricordare significa etimologicamente portare al cuore, ovvero farci rivivere con il sentimento oltre che con la mente -ha sottolineato ancora il numero uno di Montecitorio- vicende terribili che per troppo tempo sono rimaste vive solo nella coscienza dei sopravvissuti e dei loro familiari, segnati da una ferita insanabile. Il Giorno del Ricordo ci interroga non solo sulle cause della tragedia, ma anche su quelle che la tennero nascosta”.

“Come ci suggerisce il docu-film, tutto si riconduce al fanatismo ideologico e politico che è stata la vera cifra del secolo scorso, forse il più cruento della storia. L’unico rimedio efficace per contrastarlo è coltivare quotidianamente i valori della democrazia, del dialogo e della tolleranza. Il Giorno del Ricordo rammenta a tutti noi -ha concluso Fontana- che soltanto lo Stato democratico è capace di porre rimedio agli errori del passato”.