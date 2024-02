Foibe: ok Camera a legge per conoscenza, testo torna al Senato

Febbraio 8, 2024

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – Con 224 voti a favore, dieci astenuti e nessun contrario, la Camera ha approvato la legge per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. Il testo, essendo stato approvato un emendamento proposto dalla commissione Bilancio, torna all’esame del Senato per il via libera definitivo.