Fondazione Open: Renzi, ‘5 anni di massacro per accusa infamante e ingiusta’**

19 Dicembre 2024

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Cinque anni di massacro mediatico per un’accusa infamante e ingiusta. Ora che è finita il mio primo pensiero va a chi non ha mai dubitato mai di noi, a cominciare dalla mia famiglia, da mia moglie e dai miei figli”. Così al TG1 Matteo Renzi, prosciolto dal Gup di Firenze con gli altri indagati per l’inchiuesta sulla Fondazione Open.