Fondazione Open: Renzi, ‘un Pm ha maciullato la mia famiglia, dopodomani va in pensione’

19 Dicembre 2024

Roma, 19 dic (Adnkronos) – “C’è un Pm, che andrà in pensione dopodomani, che ha creato questo processo, ha preso il mio conto corrente poi finito sui quotidiani, mi ha indagato per più reati, ha arrestato mio padre e mia madre, poi assolti, ha tenuto a processo per 8 anni mia cognato, poi assolto, mandato a processo mia sorella, poi assolta. Non so se ci si rende conto, un unico Pm che ha maciullato la mia famiglia”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà su Fondazione Open.