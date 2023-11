Fontana: “Consap modello virtuoso di sinergia tra pubblico e privato”

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – Consap è “un modello virtuoso di sinergia tra pubblico e privato”. A sottolinearlo è il presidente della Camera Lorenzo Fontana, nel messaggio in occasione del convegno per i 30 anni della Consap, la concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, alla Camera.

“Auspico che questo modello virtuoso di sinergia tra pubblico e privato possa continuare a essere un ponte tra le istituzioni e i cittadini, una realtà dell’Italia più produttiva ed efficiente”, sottolinea. “Consap svolge funzioni a vantaggio della collettività e delle categorie di cittadini bisognose del supporto dello Stato”, osserva Fontana, spiegando che “nata nel 1993, nel momento della privatizzazione dell’Istituto nazionale delle assicurazioni” nel corso degli anni Consap ha “assunto sempre maggiore rilievo la gestione dei fondi di garanzia e di solidarietà”.

Tra questi, il fondo di garanzia per le vittime della strada e il fondo estorsione, mafia e usura, successivamente ampliato a favore di ulteriori categorie di vittime di violenza. “Pur mantenendo la gestione di questi fondi storici essa ha diversificato la sua utenza rivolgendosi non soltanto ai cittadini ma anche a categorie specifiche come gli esercenti, le banche e le imprese”, spiega il presidente della Camera. “Tappe di una storia nella quale l’azienda ha dimostrato la propria affidabilità e una spiccata capacità strategica nella volontà di rinnovarsi”, prosegue indicando l’istituzione del fondo per la casa e il fondo per lo studio; mentre tra i servizi finanziari, c’è il fondo Indennizzi per i risparmiatori e il servizio per la prevenzione del furto d’identità.