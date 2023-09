Food, gli chef Negrini e Pisani: “Pollo arrosto piatto conviviale ma anche esperienza gustativa”

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. (Adnkronos/Labitalia) – “La questione del match perfetto composto da pollo e patate affonda le radici nella storia della cucina italiana. Credo che il pollo con le patate sia un piatto non solo italiano, ma internazionale, amato in Perù e perfino in Giappone. Nella cultura italiana c’è la traduzione di ritrovarsi a tavola la domenica, indice di una ricerca di convivialità e di condivisione con famigliari e amici. Il pollo con le patate è sempre stato un piatto di condivisione, di allegria e di festa. Interpretato da due chef come noi, questo piatto diventa uno strumento di espressione non solo tecnica, ma soprattutto di gusto e di consistenza, in quanto se ne analizzano le peculiarità. Ne consegue che il piatto non è più quello semplice della cultura domenicale, ma diventa una vera e propria esperienza gustativa”. Lo affermano gli chef stellati Alessandro Negrini e Fabio Pisani, in occasione della settima edizione del Pollo Arrosto day, la grande maratona social organizzata da Unaitalia, l’Associazione nazionale dei produttori di carni bianche, che il 2 ottobre di ogni anno celebra il piatto di carne più amato dagli italiani.

“Il pollo con le patate è il match perfetto nella nostra ricetta – spiega Pisani – grazie alla consistenza, alla cottura lenta e omogenea di tutto il pollo, tra coscia e petto, e l’unione di tutti questi elementi rende questo piatto gradevole e armonioso con le patate. Aggiungiamo, inoltre, le spezie che conferiscono quella freschezza che lo rendono un piatto davvero magico”.

L’ingrediente segreto all’interno della rivisitazione pensata per il Pollo Arrosto Day? “E’ la conoscenza – afferma lo chef Negrini – seguita dalla qualità del prodotto. La tecnica che utilizziamo è una cottura un po’ ancestrale, con una pentola di pietra e con il peso. A rendere speciale il piatto è anche il mix di spezie che unisce il pollo con le patate, come Fabio e Alessandro”.