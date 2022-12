Football: addio a Franco Harris, leggenda della Nfl

Dicembre 22, 2022

New York, 22 dic. – (Adnkronos) – Il mondo del football e più in generale dello sport americano piange la scomparsa di Franco Harris, leggenda della Nfl. Il quattro volte campione del Super Bowl, membro della Hall of Fame e di origini italiane (la madre era toscana), è morto all’età di 72 anni. Il running back dei Pittsburgh Steelers era stato protagonista di una storica giocata, soprannominata “The Immaculate Reception”, avvenuta nella sfida di playoff del 1972 contro Oakland. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa della leggenda della Nfl, tra i quali spicca quello del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden: “Franco Harris è noto per la gloria che ha portato al football. Ma lo conoscevo anche per il suo carattere e la sua compassione, è stata una persona che ha trascorso del tempo con i miei ragazzi dopo che abbiamo perso la mia prima moglie e la mia bambina. Che Dio benedica Franco Harris, un caro amico da 50 anni e un grande americano”.