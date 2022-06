Forests Are Home, Pefc Italia presenta il ‘salotto’ sostenibile

Giugno 10, 2022

(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week 2022 dedicata al tema della sostenibilità, dal Fuorisalone, Pefc Italia lancia la call to action della campagna internazionale ‘Forests Are Home’, per un arredamento più sostenibile, in collaborazione con il designer Giorgio Caporaso. Presso lo Spazio Listone Giordano Arena, in via Santa Cecilia 6, si è svolto mercoledì 8 giugno l’evento ‘La sostenibilità e multifunzionalità del legno’.

Pefc Italia, associazione senza fini di lucro che promuove la gestione forestale sostenibile attraverso la certificazione ha invitato il designer varesino e le aziende del settore a realizzare opere e arredi utilizzando materia prima certificata, come legno, carta, cartone e fibre tessili, nel contesto della campagna Forest Are Home, ideata da Pefc International, andando a promuovere un rifornimento più sostenibile nel settore dell’arredamento.

Francesco Dellagiacoma, presidente Pefc Italia, ha spiegato l’impegno dell’associazione nel certificare la gestione sostenibile delle foreste e quella dei prodotti: “Garantiamo che il legno e i suoi derivati provengano da foreste e piantagioni gestite in modo sostenibile e legale, contrastando i traffici e le attività illegali nel settore foresta-legno, dando invece valore all’economia locale e internazionale, proteggendo le foreste e le comunità che le abitano. In Italia, negli anni, abbiamo ottenuto risultati significativi toccando le aree più importanti”.

“Il settore dell’arredamento è molto importante ed è il terzo consumatore di legno nel mondo dopo edilizia e carta quindi pesa parecchio. In Italia pesa ancora di più perché il design e il legno arredo fanno parte del made in Italy. Un tema importante è che il legno proviene principalmente dall’estero e noi importiamo circa l’80% di questo legno e negli ultimi 30 anni abbiamo scoperto che il nostro paese ha una superficie forestale importante e una potenziale produzione di legno anche se ora è sottoutilizzata”, ha proseguito.

Ad illustrare, nello specifico, l’iniziativa ‘Forests are home’ ci ha pensato Francesca Dini, responsabile Promozione Pefc Italia: “Con questa campagna vogliamo sottolineare il legame diretto che le foreste hanno con noi: se pensiamo alla nostra vita quotidiana possiamo capire l’impatto a livello ambientale che possono avere i consumatori nella scelta degli arredi”.

All’interno della location del Listone Giordano Arena trova spazio il ‘salotto’ sostenibile, costituito da una poltrona, affiancata da due tavolini oltre che da una libreria. Artefice della realizzazione Giorgio Caporaso che ha raccontato come abbia accettato la proposta di collaborazione con Pefc senza alcuna esitazione mettendo a disposizione tutta la sua esperienza: “Il materiale e la gestione delle foreste di Pefc è entusiasmante per questo non ho avuto dubbi sulla fattibilità dell’operazione. Ho pensato a degli arredi, costituiti da parti facilmente assemblabili, che includono l’utilizzatore come parte attiva nella messa in forma finale, in modo da trasmettere il valore della materia e di creare una esperienza materica con l’oggetto”.

il tema della sostenibilità è da sempre al centro dei pensiero del designer varesino: l’intera creazione dei suoi progetti abbraccia aspetti come la modularità, la componibilità, la multifunzionalità, la riparabilità, la durevolezza, la trasformabilità e la disassemblabilità a fine vita. “Sin dall’inizio bisogna pensare all’intera vita di un prodotto”, ha spiegato.