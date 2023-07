Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “L’Italia saluta uno dei protagonisti della politica nazionale del secolo scorso come Forlani. A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati rivolgo la sentita vicinanza alla famiglia per la perdita del loro amato Arnaldo. Con lui scompare una figura storica il cui percorso politico si è sempre contraddistinto per la forza delle sue idee”. Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.