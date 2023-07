Forlani: Mons. Paglia, ‘contrario a troppo potere partiti’**

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Fu convinto dell’importanza dei partiti per la democrazia italiana ma era contrario alla concentrazione di tutti i poteri nelle loro mani fin dagli anni ’60. Fu tra i primi a parlare di necessità di riforma istituzionale per correggere le deformazioni del sistema politico, un problema di cui ancora oggi si continua a discutere”. Così monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, durante l’omelia dei funerali di Stato in corso alla Basilica di Santi Pietro e Paolo