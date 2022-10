Formazione, Del Fante (Poste): “Con Elis creare ponte con imprese di medie dimensioni”

Ottobre 13, 2022

Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Poste italiane è schierata a fianco di Elis, abbiamo fatto tanti progetti insieme. Secondo me va fatto uno sforzo, dobbiamo creare un ‘ponte’ per arrivare alle imprese di medie dimensioni. Il sistema produttivo privato spesso lamenta la carenza di professionisti”. Così Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane, intervenendo in video collegamento alla presentazione a Roma da parte del Consorzio Elis di ‘Distretto Italia’.

E Del Fante ha ricordato l’apporto di Poste che “al 30 settembre ha inserito 4700 persone nel 2022 e ancora non abbiamo finito”.