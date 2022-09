Formazione e inclusione, Samsung lancia ‘La voce della tua generazione’

Settembre 8, 2022

Roma, 8 set. (Adnkronos) – Samsung Electronics Italia annuncia La voce della tua generazione, un nuovo progetto di formazione e inclusione sociale e digitale che vedrà coinvolti dieci giovani dai 15 ai 18 anni nello sviluppo e realizzazione di un podcast che, attraverso la condivisione di storie ed esperienze, dia voce alla GenZ.

A partire da oggi fino al 2 ottobre, Samsung è alla ricerca dei dieci ragazzi che, dopo una serie di training e formazione ad-hoc, svilupperanno e realizzeranno gli episodi del podcast. “Con ‘La voce della tua generazione’ vogliamo offrire alla Generazione Z la possibilità di esprimersi in un modo diverso, senza quei filtri da cui siamo sempre più circondati online. La voce è infatti uno strumento inclusivo che permette a ciascuno di noi di esprimersi senza l’ausilio di sovrastrutture o maschere – spiega Anastasia Buda, Corporate Citizenship&Internal Communication Manager di Samsung Electronics Italia – Samsung da anni sostiene le nuove generazioni e, attraverso le tecnologie ed iniziative formative dedicate, le aiutiamo a realizzare il loro pieno potenziale. Tutti i programmi educativi di Samsung sono studiati per promuovere esperienze di apprendimento inclusive e di qualità affinché tutti possano essere cittadini digitali consapevoli e pionieri di un cambiamento sociale positivo”.

Testimonial di eccezione del progetto sarà Giulia Stabile, ballerina e talento della ventesima edizione di Amici, che con la danza è riuscita a esprimere appieno se stessa e a raccontare la sua storia e che ha recentemente prestato la propria voce per un piccolo cameo nel doppiaggio di un film d’animazione. “Ho imparato che essere se stessi è davvero importante, come potersi raccontare per quello che si è. A volte basta solo trovare il modo giusto per farlo. Il mio, per esempio, è la danza. Per molti altri è la voce. Ecco perché un progetto come La voce della tua generazione è così importante: perché offre ai giovani la possibilità non solo di esprimere se stessi, ma anche di diventare la voce della loro generazione”, racconta Giulia Stabile.

L’iniziativa è aperta a tutti i giovani in Italia dai 15 ai 18 anni di età. Per partecipare occorre inviare entro il 2 ottobre 2022 un elaborato in formato testuale e un audio di 90 secondi che racconti il proprio quotidiano, ciò che rende felici e ciò che, invece, preoccupa di più, i temi che più stanno a cuore alla GenZ e le motivazioni per cui ci si candida a essere la voce della nuova generazione. Tra tutte le storie candidate, nel mese di ottobre, saranno selezionate quelle di dieci giovani che parteciperanno ad un percorso formativo.

Doxa, società di ricerche di mercato in Italia e parte del Gruppo Bva, supporterà la fase di selezione dei candidati e lavorerà su un documento qualitativo che contribuisca a definire che cosa i ragazzi di questa generazione hanno a cuore e quali temi li appassionino. Il podcast rivolto ai giovani sarà quindi interamente pensato, ideato, scritto e raccontato da loro e sarà online a partire da gennaio 2023 sul sito web di Samsung e sui suoi canali social.