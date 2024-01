Formula E: al via in questo fine settimana il campionato mondiale

Gennaio 10, 2024

Città del Messico, 10 gen. -(Adnkronos) – Riparte questo fine settimana a Città del Messico la Stagione 10 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E. La scorsa è stata la più competitiva di sempre e solo nell’ultima tappa è stato deciso il titolo di campione del Mondo. È stato il britannico Jake Dennis (Avalanche Andretti) a trionfare a Londra a luglio, conquistando il suo primo titolo mondiale. Con i cambiamenti avvenuti nel corso della stagione, quest’anno i suoi due più diretti rivali – Nick Cassidy e Mitch Evans – saranno compagni di squadra in Jaguar TCS Racing, dopo il trasferimento di Cassidy dall’Envision Racing.

Per la Stagione 10, torna dalla F1 in Mahindra Racing anche l’ex campione del mondo di Formula E Nyck de Vries. e otto degli 11 team che cambieranno pilota. Anche l’Hankook Mexico City E-Prix 2024 di sabato sarà ferocemente competitivo e difficile da prevedere. Circa 40.000 spettatori affolleranno le tribune del famoso Foro Sol in quella che è l’ottava appuntamento della Formula E allo storico Autódromo Hermanos Rodríguez, uno dei circuiti preferiti dai tifosi e dai piloti. Il calendario aggiornato della Stagione 10, che prevede 16 gare in 10 città iconiche del mondo, presenta una gara d’esordio sulle strade di Tokyo, un atteso ritorno in Cina con una prima gara a Shanghai e una nuova sede italiana a Misano. La stagione si concluderà ancora una volta a Londra nel weekend di sabato 20 e domenica 21 luglio.

Lo scorso anno è stato quello della GEN3 – la monoposto elettrica più veloce, leggera, potente ed efficiente mai costruita – che ha battuto un record dopo l’altro durante la sua prima stagione. Nella Stagione 9, su una griglia di 11 squadre e 22 auto, ci sono stati sette vincitori diversi e 11 piloti sul podio in 16 gare, mentre 19 piloti diversi hanno guidato una gara per almeno un giro. Gli ingegneri delle squadre hanno lavorato per recuperare decimi di secondo vitali e sono sicuri di utilizzare l’esperienza dello scorso anno per migliorare le prestazioni. Il risultato è che più della metà dei piloti sulla griglia di partenza si presenta all’Hankook Mexico City E-Prix con la certezza di avere una chance per il titolo mondiale. Attenzione a Jake Dennis.

Sia nel Campionato del Mondo a squadre che in quello dei piloti, la lotta per il titolo è arrivata fino alla finale della Stagione 9, con le vittorie di Jake Dennis (Avalanche Andretti) e di Envision Racing a Londra. Ciò che rende uniche le loro vittorie è che entrambi i titoli sono stati vinti non solo da motori diversi, ma anche da aziende clienti di Porsche e Jaguar, rispettivamente. Avalanche Andretti era, ed è tuttora, motorizzata Porsche per GEN3. Il loro 99X Electric ha portato Dennis a due vittorie e a conquistare 11 podi nella Stagione 9, che sono stati sufficienti a incoronarlo campione davanti al pubblico di casa, diventando il primo britannico a vincere il titolo.

TAG Heuer Porsche E si è piazzata, invece, al quarto posto sia nella classifica piloti che in quella a squadre, dopo un’ottima partenza di Pascal Wehrlein. Il gigante tedesco è concentrato, infatti, sull’obiettivo di assicurarsi il titolo in questa stagione. Allo stesso modo, Envision è cliente di Jaguar. Sebbene entrambi i team motorizzati Jaguar abbiano ottenuto quattro vittorie a testa nella Stagione 9, è stato Envision a spuntarla. Nick Cassidy, che ha contribuito in modo determinante alla vittoria del titolo da parte della squadra, ha corso in tutte le stagioni della serie. Cassidy è passato al team ufficiale Jaguar TCS Racing per la stagione 10, correndo al fianco di Mitch Evans, un amico, un concorrente di lunga data e un connazionale. Si tratta, a ragione, di una delle formazioni di piloti più quotate che si siano mai viste in Formula E, e il team britannico vorrà, infatti, chiudere l’anno in bellezza. Evans e Cassidy hanno ottenuto il primo e il secondo tempo anche a Valencia.

Tutto cambia in vista della prima gara a Città del Messico. Solo tre degli 11 team mantengono le stesse coppie della Stagione 9: il TAG Heuer Porsche Formula E Team con Pascal Wehrlein e il campione della Stagione 6 António Félix da Costa; DS PENSKE con Stoffel Vandoorne e Jean-Éric Vergne (tre titoli di Formula E tra loro); e ERT Formula E Team, formalmente NIO 333 Racing, con il ritorno di Dan Ticktum e Sergio Setté Câmara. Nick Cassidy sembra essersi ambientato bene al Jaguar TCS Racing, facendo registrare il secondo miglior tempo nei test di Valencia dietro al nuovo compagno di squadra Mitch Evans.

Robin Frijns, sostituto di Cassidy all’Envision Racing e doppio vincitore di gare in Formula E, si è piazzato settimo e si schiererà al fianco di Sébastien Buemi. Una delle novità più interessanti per Città del Messico è il ritorno di Nyck de Vries. Il campione della Stagione 8 ha lasciato il campionato completamente elettrico per un periodo in Formula 1, ma tornerà quest’anno alla serie che ha chiamato casa per tanto tempo. Dal periodo trascorso in Formula E sono cambiate molte cose, tra cui una nuova monoposto. Avrà tutto da fare al fianco di Edoardo Mortara, che passa dalla Maserati MSG Racing al team anglo-indiano che ha faticato ad adattarsi alla GEN3 nella Stagione 9. Mortara ha comunque ottenuto un promettente sesto posto nei test.

La Maserati schiererà ancora una volta Maximilian Günther, con grande ottimismo dopo che nella seconda parte della Stagione 9 la squadra ha invertito la rotta grazie a Günther, che ha vinto a Jakarta e che ha conquistato il podio a Roma. Il debuttante indiano Jehan Daruvala è il compagno di squadra di Günther. Norman Nato è riuscito a ottenere un tempo più veloce del campione della nona stagione Jake Dennis nei test di Valencia nella sua prima uscita con Andretti Formula E, mentre Oliver Rowland sembra pronto per il suo ritorno al Nissan Formula E Team, insieme a Sacha Fenestraz.

Per NEOM McLaren Sam Bird, che ha concluso i test pre-stagionali al 14° posto, Si unisce al britannico Jake Hughes, che ha impressionato con due pole nella sua stagione di debutto. Lucas di Grassi ha fatto un emozionante ritorno alla squadra con cui ha vinto il titolo della Stagione 3; il brasiliano si è unito a Nico Müller nell’ABT CUPRA. Di Grassi è il pilota di Formula E di maggior successo in terra messicana.