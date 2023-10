Formula E: Cina e India entrano nel calendario 2024

Ottobre 19, 2023

Londra, 19 ott. – (Adnkronos) – La Formula E ha annunciato oggi le nuove tappe in Cina e in India per la Stagione 10, diventando così l’unico sport motoristico a organizzare eventi nel 2024 nei tre paesi più popolosi al mondo: oltre a India, Cina, ci sono gli Usa. Shanghai e Hyderabad sono state confermate come città ospitanti della Stagione 10 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E, dopo l’approvazione avvenuta oggi durante la riunione del Consiglio mondiale FIA. La Formula E correrà per la prima volta a Shanghai presso lo Shanghai International Circuit con un doppio appuntamento sabato 25 maggio e domenica 26 maggio 2024. La prima gara di sempre di Formula E si è tenuta proprio in Cina, a Pechino, il 13 settembre 2014, mentre Sanya e Hong Kong hanno ospitato un totale di sette gare in Cina, la più recente nel marzo 2019. Hyderabad ospiterà nuovamente la Formula E sabato 10 febbraio 2024, con il sostegno del governo di Telangana e del ministro K. T. Rama Rao, dopo il tutto esaurito della gara di debutto nel febbraio di quest’anno. L’evento ha generato un incremento di quasi 84 milioni di dollari per l’economia di Hyderabad.

La Formula E ha già fatto la storia con il calendario della Stagione 10, confermando la tappa di Tokyo che si terrà sabato 30 marzo. È la prima volta che un campionato mondiale di automobilismo si disputerà nel cuore dell’iconica capitale giapponese.Sono stati apportati altri due aggiornamenti al calendario della Stagione 10. L’evento previsto per sabato 8 giugno a Giacarta non si terrà in seguito all’annuncio di un periodo di campagna elettorale per le elezioni presidenziali indonesiane che avrebbero potuto avere un impatto sull’organizzazione della gara. Per questo Formula E e le autorità di Giacarta stanno valutando la possibilità di correre in città in una data alternativa.

Il secondo aggiornamento riguarda l’Italia poiché si sta ragionando su un probabile cambio di sede per le gare 7 e 8. Ciò fa seguito a una revisione da parte degli esperti della Formula E e della FIA delle gare della Stagione 9 a Roma, dove la nuova monoposto GEN3, più veloce e potente, ha evidenziato i limiti dello stretto e tortuoso circuito del quartiere commerciale di Roma. La Formula E sta valutando sedi alternative, compresi i circuiti permanenti, per mantenere un evento nel mercato chiave italiano. Un aggiornamento sulla sede in Italia è previsto entro la fine dell’anno.