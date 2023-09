Forum Sostenibilità 2023, oltre 200 partecipanti alla prima giornata

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – Con oltre 200 partecipanti, tra speaker e manager del mondo della Csr e comunicazione, e 15 sessioni di confronto si è conclusa la prima giornata della settima edizione del Forum Sostenibilità di Comunicazione Italiana, a Palazzo dell’Informazione, sede del Gruppo Adnkronos, a Roma. Hanno contribuito alla plenaria di apertura Arriva Italia, Enac, Istat, Liomatic, Mm e Nieco.

Il confronto di idee ed esperienze aziendali è stato utile per fare il punto sullo stato di salute del Paese, soffermandosi sull’apporto delle aziende, pubbliche e private, alla promozione di una cultura della sostenibilità fra cittadini e imprese. La sostenibilità viene valorizzata e diffusa dalla comunicazione interna, quale leva di coinvolgimento nei confronti del personale anche con azioni di welfare. Diversi gli spunti di riflessione per ripensare il percorso di sostenibilità non come mero costo, ma come cambio di paradigma e cultura aziendale: dall’attenzione alla filiera e alle catene di approvvigionamento, passando alla finanza sostenibile fino all’esplorazione di interi settori. Tra le numerose aziende che sono intervenute, Sanpellegrino, Unipol, Ac Milan, Air France, Samsung, Renault Italia, Google Cloud, L’Oréal Italia, Anas, Enel, Flixbus, Iveco Group, Uber, e molte altre.

Il Forum si concluderà domani 15 settembre, ad Ischia, con un ultimo Talk Show dal titolo ‘Sostenibilità territoriale e Smart Mobility, motore per la crescite economica: il ruolo strategico delle aziende’, l’atto di inizio dell’undicesima edizione del Forum Sailing Cup, il principale evento esperienziale e di networking di Comunicazione Italiana. L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Main Media Partner Adnkronos, i Content Partner Nieco, Spencer&Lewis e Uvet Gbt, i Partner Federdistribuzione, Grant Thornton, Kmoving, Sorgenia, Zurich Bank Italia, Sproutworld, nCore Hr, Risorse, Advice Group, AssoBenefit, Eco in Città e Pentapolis Group e il Media Partner Fasi.eu. Le sessioni saranno registrate e rese presto disponibili su comunicazioneitaliana.TV.