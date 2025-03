Fosse Ardeatine: Boccia, ‘oggi lì per non dimenticare che fu strage nazifascista’

24 Marzo 2025

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Le Fosse Ardeatine, in tutta la loro drammaticità, ci riportano nell’esercizio della memoria alla lotta degli italiani al nazifascismo attraverso il martirio, l’ingiustizia, la resistenza stessa e il sacrificio di chi diede la vita per il valore della libertà e della democrazia. Anche oggi, come tutti gli anni, accanto alla corona d’alloro del Presidente della Repubblica c’era anche quella del Partito democratico perché è nostro dovere perpetuare la memoria collettiva e la necessità di non dimenticare. Trasmettere ai giovani di oggi la forza simbolica del martirio di 335 innocenti insegna il valore della pace e della resistenza alle ingiustizie”. Così il premier dei senatori del Pd ricorda sui social l’eccidio delle Fosse Ardeatine postando le foto dell’omaggio portato dalla delegazione del Pd.