Fosse Ardeatine: Bonelli, ‘memoria e resistenza per non dimenticare orrore nazifascismo’

24 Marzo 2025

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Oggi, nell’ottantunesimo anniversario dell’eccidio, rendiamo omaggio ai 335 martiri delle Fosse Ardeatine, brutalmente assassinati dalla ferocia nazifascista. Fu un massacro spietato, una delle ferite più profonde della nostra storia, un crimine che chiede ancora giustizia. 335 civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei, o detenuti comuni, trucidati , presi e giustiziati senza pietà, rappresentano il sacrificio di chi ha pagato con la vita la barbarie dell’occupazione nazista e della complicità fascista”. Così in una nota Angelo Bonelli, Co-Portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rinnoviamo il nostro impegno: la memoria non è solo un dovere, è un baluardo contro il ritorno dell’odio e dell’intolleranza. La nostra Repubblica, nata dalla Resistenza, si fonda sulla libertà e sulla democrazia, valori che non possono essere dati per scontati. Ai tentavi di revisionismo storico che mirano a delegittimare la resistenza nazi fascista che contribuì a far nascere la democrazia in Italia la risposta che dobbiamo dare e’ non dimenticare per contrastare l’oblio della memoria e combattere gli autoritarismi e i nostalgici sotto nuovi vestiti. È nostro dovere denunciare e contrastare con fermezza questa minaccia globale, che soffia sul fuoco dell’odio per riportare il mondo indietro nel tempo”.