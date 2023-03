Marzo 24, 2023

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Un Paese senza memoria è ostaggio di estremismi e degenerazioni ideologiche. Le Fosse Ardeatine furono teatro di uno dei più aberranti crimini nazisti. Ricordare non è solo segno di rispetto per le vittime ma un dovere morale nei confronti delle nuove generazioni”. Lo scrive su Twitter Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme.