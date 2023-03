Marzo 24, 2023

Roma, 24 mar (Adnkronos) – “‘Massacrati solo perché italiani’. No, Presidente Meloni. Come Fonzie, non riesce a pronunciare quella parola. I morti delle Fosse Ardeatine sono stati massacrati perché antifascisti. Le rinfresco la memoria e il vocabolario, Presidente”. Lo scrive la deputata Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd, su Twitter.