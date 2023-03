Fosse Ardeatine: Mulè, ‘ricordare per evitare riptersi simili brutalità’

Marzo 24, 2023

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “Il 24 marzo del 1944 a Roma, 335 italiani furono trucidati alle Fosse Ardeatine dalle truppe naziste. Oggi, a 79 anni da quell’eccidio, è nostro dovere ricordare quelle donne e quegli uomini, non solo per tenerne viva la memoria ma anche perché la rimembranza serve alle nuove generazione per evitare che simili brutalità possano ripetersi”. Lo scrive sulle sue pagine social Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, in occasione dell’anniversario della strage delle Fosse Ardeatine.