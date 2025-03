Fosse Ardeative: Parrini (Pd), ‘Meloni evita di parlare di nazifascismo’

24 Marzo 2025

Roma, 24 mar (Adnkronos) – “Registriamo con sincero rammarico che non ce l’ha fatta nemmeno stavolta, Giorgia Meloni, a usare la parola giusta. Commemorando l’ottantunesimo anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine, e parlando dei suoi autori, la Presidente del Consiglio ha accuratamente evitato di parlare di ‘nazifascismo’ e ‘nazifascisti’. È un’omissione pesante”. Lo dice il senatore Dario Parrini, del Pd.

“Per quanto ci riguarda, non smetteremo mai di sottolineare la verità storica: le infami stragi di civili perpetrate in Italia durante la Seconda guerra mondiale, al pari delle deportazioni, furono misfatti ingiustificabili e disumani di stampo ‘nazifascista’. Non furono solo crimini ‘nazisti’. Vennero compiuti in concorso dai militari nazisti e dai fascisti della Rsi che delle forze di occupazione erano i fantocci. Ricordarlo non è esercizio di nominalismo. È un grosso fatto di sostanza”, conclude il vice presidente della commissione Affari Costituzionali.