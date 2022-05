Franceschini, ‘progetto Wonders in linea con quello che facciamo con Pnrr’

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag. – (Adnkronos) – Il progetto ‘Wonders. Scopri l’Italia delle Meraviglie’ “va in linea con quello che stiamo facendo come Sistema Paese con il Pnrr”. A sottolinearlo è il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, nel suo intervento alla presentazione della nuova iniziativa lanciata oggi da Aspi. Questa “è una bella storia che mette insieme pubblico, privato e volontariato. È Un bel progetto molto intelligente che va nella direzione su cui dobbiamo spingere il Paese nei prossimi anni”, dice Franceschini. “Il turismo è ripartito, è ritornato imponente. In questi ultimi anni, chi voleva venire in Italia ha solo rinviato il viaggio e non ci ha rinunciato. Si stanno cumulando due anni di arretrati”, sottolinea. Ma “alcuni luoghi italiani hanno numeri troppo elevati e non possono reggerli. La risposta è organizzarsi logisticamente e con strumenti digitali ma anche distribuire questi flussi turistici”. E in questa prospettiva il progetto di Aspi “consente anche di far scoprire un ‘Italia minore”, dice ancora Franceschini.