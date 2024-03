Francia: aggredito a uscita da sinagoga, Darmanin chiede di rafforzare protezione

Marzo 3, 2024

Parigi, 3 mar. (Adnkronos) – Un uomo è stato oggetto di un violento attacco antisemita mentre usciva da una sinagoga nel 20° arrondissement di Parigi. L’aggressore, che non è stato ancora rintracciato, ha lanciato insulti e aggredito fisicamente la vittima, spingendo il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin a chiedere urgentemente misure di protezione rafforzate per la comunità ebraica.

La vittima, un uomo sulla sessantina, è stata portata d’urgenza all’ospedale Croix Saint-Simon per le cure delle ferite riportate durante l’attacco. La polizia di Parigi sta dando la caccia all’autore del reato. Il ministro Darmanin ha espresso la propria determinazione ad arrestare l’individuo responsabile di quello che ha descritto come un “atto indicibile”, sottolineando l’impegno dello Stato per la sicurezza e l’incolumità dei suoi cittadini ebrei.

In risposta all’aggressione e alla continua minaccia terroristica, Darmanin ha incaricato i prefetti di intensificare la sorveglianza attorno ai luoghi della comunità ebraica, comprese scuole e luoghi di culto. Questa direttiva mira a garantire una “presenza sistematica delle forze di sicurezza interna” nei momenti cruciali come gli arrivi e le partenze degli studenti e l’affluenza dei fedeli.