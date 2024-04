Francia: almeno 4 morti in incendi di 2 appartamenti a Parigi

30 Aprile 2024

Parigi, 30 apr. (Adnkronos) – Un incendio ha provocato tre vittime nel cuore della notte a Parigi in un condominio nel 2° arrondissement, nel centro della capitale. Lo scrive Le Figaro citando fonti della polizia. Un secondo incendio, nel quale è morta una persona, è avvenuto nel 15° arrondissement. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4,30 nei pressi del 17 boulevard des Italiens, al 6° e 7° piano dell’edificio, che è composto principalmente da uffici ma anche appartamenti e camere di servizio all’ultimo piano. Secondo le prime informazioni, l’origine dell’incendio, propagatosi nel vano scale, sarebbe stata una fuga di gas in un appartamento al 7° piano. Tre persone sono state trovate morte in questo appartamento poco prima delle 8 di stamattina. Non sono state ancora identificate. Una quarta persona è rimasta ferita.

L’incendio è stato domato in mattinata e i vigili del fuoco sono poi riusciti a rimuovere i corpi delle vittime che non sono riuscite ad uscire dalla finestra “a causa delle sbarre anti-intrusione che rendevano impossibile il salvataggio” da parte dei vigili del fuoco, secondo il prefetto Laurent Nuñez. “Una decina di altre persone alloggiate sullo stesso piano sono state salvate dai vigili del fuoco che sono riusciti a entrare dal tetto”, ha detto il sindaco del distretto Ariel Weil. Sul Boulevard des Italians sono stati mobilitati 180 vigili del fuoco. È stata aperta un’indagine affidata in questa fase alla stazione di polizia del Centro di Parigi.

Quanto all’incendio avvenuto nel 15° arrondissement, nel sud-ovest della capitale, “una persona sulla sessantina è stata trovata morta” e altre tre sono state ricoverate, ha aggiunto il prefetto, precisando che la causa delle fiamme sarebbe “accidentale”. La persona deceduta è una donna, secondo un’altra fonte della polizia, che precisa che “l’incendio sembra essere scoppiato” nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti 60 vigili del fuoco. L’indagine sulle cause della morte e dei feriti è stata affidata alla stazione di polizia della zona.