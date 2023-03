Francia: almeno 71 arrestati nella manifestazione contro la riforma delle pensioni

Marzo 18, 2023

Parigi, 18 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Almeno 71 persone sono state arrestate a Parigi nell’ultima giornata di proteste contro la riforma delle pensioni imposta dal governo del presidente Emmanuel Macron e presentata giovedì utilizzando l’articolo 49.3 della Costituzione, che implica l’approvazione di qualsiasi norma senza voto, purché non venga sollevata una mozione di sfiducia.

Le mobilitazioni si sono svolte questo sabato in tutta la Francia, in particolare a Parigi, dove alle 20 è intervenuta la Brigata Motorizzata per la Repressione delle Azioni Violente (BRAV-M) della Polizia che ha usato gas lacrimogeni contro “i rivoltosi che cercano di creare barricate e dare fuoco ai bidoni della spazzatura”, secondo una fonte della polizia.