Francia: ancora in condizioni critiche due dei bambini accoltellati ad Annecy

Giugno 9, 2023

Parigi, 9 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Due dei bambini feriti nell’accoltellamento di ieri ad Annecy, nelle Alpi francesi, restano in pericolo di vita. Lo ha reso noto il governo di Parigi. Il cittadino di origine siriana, che nell’attacco ha provocato sei feriti, di cui quattro minori di età compresa tra i 22 mesi e i 3 anni, è indagato per tentato omicidio, avendo le autorità escluso il movente terroristico. Non ci sono precedenti penali a suo carico e per oggi è stato programmato un esame psichiatrico per determinare le sue condizioni, riferisce la rete BfmTv.

Tre dei bambini restano ricoverati a Grenoble, dove Macron è arrivato in prima mattinata, mentre il quarto è ricoverato a Ginevra, in Svizzera.