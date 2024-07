Francia: Bonelli, ‘governo italiano irresponsabile, ora alleanza per mandare dx all’opposizione’

1 Luglio 2024

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “La ministra Santanchè di Fratelli d’Italia che definisce ‘galletto’ il Presidente della Repubblica francese, il vicepremier Salvini che lo definisce ‘vergognoso’. Sono degli irresponsabili che non hanno alcun senso delle istituzioni. Ecco come il governo italiano commenta in modo disastroso il voto in Francia. Le destre estreme sono un pericolo per l’Europa: ecco perché bisogna lavorare in Italia ad un’alleanza delle opposizioni per costruire un’alternativa di governo che mandi all’opposizione la destra in Italia”. Così in una nota il deputato di AVS Angelo Bonelli.