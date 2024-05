Francia: commissario francese, ‘in Nuova Caledonia aree sfuggite a controllo’

17 Maggio 2024

Nouméa, 17 mag. (Adnkronos) – La tensione è ancora alta a Nouméa, capitale della Nuova Caledonia, dopo giorni di disordini. Il rappresentante del governo francese ha affermato che aree del territorio del Pacifico sono “sfuggite” al controllo statale. Louis Le Franc, alto commissario della Repubblica in Nuova Caledonia, ha annunciato nuove misure di sicurezza. Il numero di poliziotti e gendarmi sull’isola salirà a 2.700 da 1.700 entro stasera. “Arriveranno rinforzi, per controllare le aree che ci sono sfuggite negli ultimi giorni, dove il controllo non è più assicurato”, ha detto Le Franc ai giornalisti in un briefing. Una persona sospettata di omicidio si è consegnata alle autorità, ha aggiunto.

Dopo i disordini iniziati lunedì, che hanno provocato cinque morti e centinaia di arresti, la notte di ieri è stata relativamente calma, ha detto. Tuttavia, a Nouméa permangono aree non ancora sotto controllo. Le Franc ha affermato che le operazioni per fornire cibo e medicine alla popolazione inizieranno con squadre, tra cui specialisti nello sminamento, che rimuoveranno le barricate stradali in cui sono state inserite trappole esplosive dagli attivisti.

Le Franc ha affermato che “diverse centinaia” di rivoltosi sono rimasti nei distretti di Kaméré, Montravel e Vallée-du-tir, dove la situazione è ancora molto difficile. “Queste sono zone dove ci sono diverse centinaia di rivoltosi, che dovranno affrontare la polizia”, ​​ha aggiunto.