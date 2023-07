Francia: Donnarumma aggredito e derubato nella sua casa di Parigi

Luglio 21, 2023

Parigi, 21 lug. (Adnkronos) – Il portiere della nazionale italiana del Paris-Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, e la sua compagna, sono stati aggrediti e derubati nella loro casa situata nell’8° arrondissement di Parigi, nella notte scorsa notte. I malviventi – scrive il sito Actu17 – sarebbero entrati nell’alloggio sfondando la porta. La coppia avrebbe subito violenze e i ladri se ne sono andati con un bottino valutato, per il momento, intorno ai 500.000 euro.

Solo intorno alle 3,20 le vittime, che erano state legate e sequestrate, sono riuscite a liberarsi e a rifugiarsi in un hotel situato non lontano dalla loro abitazione. Il 24enne portiere e la sua compagna sono stati portati in ospedale per cure.