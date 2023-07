Francia: Gasparri, ‘Darmanin iellato, un autentico fallimento, eviti lezioni e si dimetta’

Luglio 1, 2023

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “Diceva Eduardo De Filippo che ‘essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male’. Forse il ministro dell’Interno francese Darmanin è stato iellato per avere criticato l’Italia, ed essersi attirato le giuste critiche dal nostro Paese. Mentre ci dava lezioncine su come trattare la sicurezza e il tema di immigrazione, dapprima ha assistito al centro di Parigi messo più volte a ferro e fuoco, ora assiste allo scempio nelle banlieue francesi e nello stesso centro di Parigi. In Francia siamo al coprifuoco. Al divieto di circolazione e al blocco dei mezzi pubblici alle 21.00. Per Darmanin un autentico fallimento. È proprio iellato”. Lo afferma il senatore di Forza e vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri.

“Non parli più male dell’Italia -aggiunge- perché forse la cosa gli porta sfortuna, vista la disistima, per non dire altro, che si è attirato dal nostro Paese. Pensi all’ordine pubblico in Francia. E mediti sul suo fallimento da ministro dell’Interno. Più che dare lezioni agli altri, dovrebbe dare le dimissioni”.