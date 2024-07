Francia: Meloni, sconfitta Le Pen? Nessuno ha vinto e può cantare vittoria

9 Luglio 2024

Washington, 9 lug. (Adnkronos) – “La lettura della sconfitta del Rassemblement National” di Marine Le Pen in Francia “mi sembra semplicistica: nessuno può cantare vittoria. C’erano tre schieramenti, nessuno dei tre schieramenti è in grado di governare da solo e all’interno di alcuni di questi schieramenti ci sono differenze molto evidenti, quindi vedremo che cosa accadrà. Il risultato del ballottaggio è che nessuno ha vinto le elezioni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, incalzata dai cronisti al suo arrivo a Washington per il vertice della Nato.

“La formazione del governo non sarà facile – osserva la presidente del Consiglio -. Per esperienza personale dico che è più facile governare quando si condividono delle idee piuttosto che quando si condivide un nemico”.