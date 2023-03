Francia: ministro Giustizia a Roma in sostegno campagna elettorale di Abisror de Lieme

Marzo 23, 2023

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Il ministro della Giustizia francese, Eric Dupond Moretti, sarà a Roma sabato 25 marzo. L’occasione è un evento a sostegno della campagna elettorale di Deborah Abisror de Lieme, per l’elezione suppletiva all’Assemblea nazionale francese nella Circoscrizione estera n.8 che comprende anche l’Italia. L’evento si terrà presso l’Hotel Chapter (in via di S. Maria de’ Calderari 47) a partire dalle 18.00.

Oltre all’Italia, la Circoscrizione estera n.8 include anche Vaticano, San Marino, Israele, Turchia, Grecia, Cipro e Malta. Il voto, che si era tenuto a giugno 2022 durante le elezioni legislative, è stato annullato dal Consiglio costituzionale francese dopo aver riscontrato irregolarità commesse dal candidato di estrema destra, il franco-israeliano Meyer Habib. L’accusa nei confronti di Habib, che intanto si è ripresentato in questa nuova tornata elettorale, sarebbe quella di aver violato il silenzio elettorale, sia in prima persona che con il sostegno di funzionari pubblici e autorità religiose. Inoltre, secondo la sentenza della Corte francese “numerosi operatori telefonici, si sarebbero offerti per votare su internet al posto degli utenti che riscontravano difficoltà con il sistema di voto elettronico, utilizzando il loro identificativo e password”.

Si voterà online tra il 24 e il 29 marzo oppure al Consolato francese domenica 2 aprile.