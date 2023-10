Francia: Paita (Iv), ‘solidarietà, terroristi non vinceranno’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Un insegnante è morto ad Arras, in Francia, vittima di un attentato terroristico di stampo islamista. Insegnava letteratura. Tre anni fa, sempre in Francia, un insegnante, Samuel Paty, fu ucciso allo stesso modo. Insegnava storia. Al Bataclan era in corso un concerto. Al rave party in Israele i ragazzi ballavano e cantavano. Gli estremisti islamici odiano la musica, la danza, la storia, la cultura. Odiano Israele, odiano l’Occidente, perché odiano la libertà”. Così sui suoi social la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“La reazione sarà e deve esserà ferma, intransigente. Nessuno sconto deve essere fatto ai terroristi. Non vinceranno loro, non vincerà la paura. Solidarietà al popolo francese, al presidente Emmanuel Macron, a cui ci stringiamo in un abbraccio ideale”, aggiunge.