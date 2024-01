Francia: Parrini (Pd), ‘grosso azzardo sostenere che stabilità dipende da forma di governo’

Gennaio 9, 2024

Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Gabriel Attal, 34 anni, è da oggi il nuovo primo ministro francese. È il 25esimo premier, e il più giovane di sempre, nei 65 anni della Quinta Repubblica (durata media 2 anni e 7 mesi). Attal è il quarto premier dei quasi 7 anni di presidenza Macron”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini, vice presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama.

“In Germania i cancellieri sono stati 9 nei 75 anni trascorsi dall’entrata in vigore dell’attuale Costituzione (durata media 8 anni e 4 mesi). In Spagna i premier sono stati 7 nei 46 anni trascorsi da quando nel 1978 è entrata in vigore dell’attuale Costituzione (durata media 7 anni e 7 mesi)”, prosegue Parrini.

“In Francia la forma di governo è semipresidenziale. In Spagna e Germania è parlamentare. In un momento in cui molto, e molto superficialmente, si discute di forma di governo, bisognerebbe anzitutto mettere agli atti che è quanto meno un grosso azzardo sostenere che la stabilità dei governi e dei capi del governo dipende totalmente o prevalentemente dalla forma di governo”, conclude.