Francia: perquisito ministero Economia per riciclaggio denaro miliardario russo

28 Marzo 2025

Parigi, 28 mar. (Adnkronos) – Il ministero dell’Economia e delle Finanze francese è stato sottoposto a una perquisizione nell’ambito di un’indagine giudiziaria per sospetto riciclaggio di beni immobili nei confronti del miliardario russo Souleiman Kerimov. Lo rende noto Le Figaro, citando fonti della procura di Parigi e del Dipartimento nazionale per la lotta contro la criminalità organizzata (Junalco). La Procura ha precisato che le perquisizioni mirano a “comprendere le questioni finanziarie” relative all’acquisizione di diverse ville di lusso sulla Costa Azzurra, dove Kerimov possiede immobili del valore di 38 milioni di euro, ha precisato il pubblico ministero. Tali ville furono “intestate a prestanomi in modo da celare il reale proprietario di nazionalità russa”.

Secondo Le Monde, la perquisizione è avvenuta presso la sede della direzione generale delle finanze pubbliche. Sempre secondo il quotidiano, gli investigatori sono interessati ad un accordo concluso tra il russo Souleiman Kerimov e l’amministrazione fiscale francese nel 2019. Con un patrimonio stimato in oltre 16 miliardi di dollari dalla classifica Forbes 2020, Suleiman Kerimov, originario del Daghestan, è uno degli uomini più ricchi della Russia. È sulla lista delle persone soggette a sanzioni dell’Unione Europea i cui beni sono congelati dal lancio dell’offensiva russa in Ucraina il 24 febbraio 2022.