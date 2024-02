Francia: Sarkozy condannato a sei mesi di carcere, ricorso in cassazione

Febbraio 14, 2024

Parigi, 14 feb. (Adnkronos) – Nicolas Sarkozy è stato condannato a un anno di carcere, di cui 6 mesi con sospensione condizionale, dalla Corte d’appello di Parigi per il caso Bygmalion. L’avvocato dell’ex presidente francese ha annunciato l’intenzione di ricorrere in Cassazione. E’ stata così confermata la colpevolezza di Sarkozy per aver superato il limite di spesa legale durante la sua campagna per le elezioni presidenziali del 2012.

La corte ha deciso una condanna a un anno di carcere, compresi sei mesi con la sospensione della pena per l’ex presidente che era stato condannato in primo grado a un anno di carcere. La Procura aveva chiesto, per questo secondo processo, una pena detentiva ad un anno con sospensione della pena. L’ex presidente della Repubblica ha sempre negato di aver conosciuto o richiesto un sistema di fatture false, o di averne beneficiato.