Francia, studente accoltella a morte collaboratrice scolastica

10 Giugno 2025

Parigi, 10 giu.(Adnkronos) – Uno studente ha accoltellato a morte una collaboratrice scolastica in un istituto a Haute-Marne, in Francia. Lo rende noto l’emittente Bfmtv citando proprie fonti, secondo le quali la donna è morta per le ferite riportate questa mattina.

La ministra dell’Istruzione nazionale, Elisabeth Borne, ha parlato su X di “terribile tragedia” che “ha colpito questa mattina una scuola di Nogent”.

“Esprimo il mio pieno sostegno alla vittima e ai suoi cari. Rendo omaggio alla compostezza e all’impegno di coloro che sono intervenuti per contenere l’aggressore e proteggere gli studenti e il personale”, ha aggiunto il ministro. “Andrò lì per sostenere l’intera comunità scolastica e le forze dell’ordine”, ha dichiarato.